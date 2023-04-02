Анатолий Шарий: жертва украинского режима или успешный коммерсант?

Анатолий Шарий – многогранный персонаж, со специфическими навыками манипулирования фактами и общественным мнением. Такой набор качеств делает его весьма востребованным на рынке медиа-услуг. Пройдя путь от журналиста-расследователя до интернет-блогера, он даже сумел капитализировать свою общественную известность, основав одноименную политическую партию, пишут "Аргументы недели".



Профессиональная деятельность Шария сопровождалась противоречивыми событиями, и столь же необычной была история его отношений с украинскими властями. Шарий мог получать благодарности от украинского МВД, а затем тут же становился фигурантом уголовного дела. Он пережил покушение, преследования за профессиональную деятельность с последующими странствиями в поисках политического убежища, а также еще многое другое. В конечном итоге Шарий сформировал себе некий "бунтарский" имидж и обеспечил быстрый рост узнаваемости.

На волне информационного хайпа деятельность Шария стала расширяться и, судя по всему, принесла немалую прибыль. Расширению медиа-бизнеса и достижению финансовой состоятельности поспособствовал личный политический проект – "Партия Шария", основанная в 2015 году.

В качестве идеологической платформы партии персонаж выбрал малопонятные украинской общественности идеи либертарианства, что, видимо, позволило придержать проект до нужного ему времени. В 2019 году Шарий в одном из видео объявил свою партию оппозиционной по отношению к пропрезидентской и на удивление тоже либертарианской партии "Слуга народа". Причиной стало то, что Владимир Зеленский "не оправдал ожидания". Какой реальный смысл Зеленский и Шарий видели в идеях либертарианства – до конца не ясно. Однако вполне понятно, что они оба желали для своих – в некотором роде схожих бизнесов – больших свобод и отсутствия какого-либо государственного или общественного регулирования.

Партийный проект Шария так и не был оформлен в четкую политическую платформу, но просуществовал удивительно долго. Интерес к партии Шария стимулировался его активной информационной работой по освещению резонансных общественно-политических событий на Украине. Уникальность его партийного проекта, пожалуй, заключается еще и в том, что Шарий "окучивал" свою аудиторию, находясь за рубежом в комфортных условиях, и предпочитал сохранять безопасную для себя лично дистанцию от политических процессов. Только лишь в июле 2020 года Окружной административный суд города Киева открыл производство о запрете деятельности "Партии Шария".

Украинские спецслужбы тоже продолжительное время как бы не обращали внимания на деятельность Шария и его партии. СБУ только в феврале 2022 года СБУ заподозрила политика-блогера в государственной измене, объявила Шария в розыск, ввела против него (а также против супруги Ольги Шарий и ее матери) санкции. Однако эти решения лишний раз повысили общественный интерес к блогеру, его партии и продвигаемым им нарративам. В результате информационно-политические проекты Шария сохранили и даже повысили потенциал для проведения точечных или масштабных информационных кампаний.

Феномен популярности Шария объясняется его исключительной ориентацией на русскоязычную аудиторию. Политический проект Шария при этом нисколько не является пророссийским. По сути, он рассчитан в некотором роде на "доверчивую" языковою аудиторию, ищущую альтернативное мнение. Это же позволяет Шарию реализовывать свои информационные спецоперации под нужды любого заказчика.

Нынешний поток негативных новостей и непроверенной информации стал для Шария по-настоящему "золотой жилой" и, судя по всему, только повысил спрос на его информационные услуги. Шарий берет в разработку самые чувствительные общественные темы, способные вызвать яркий эмоциональный отклик у непридирчивой к фактуре аудитории. Аналогичным образом и по таким же информационным кейсам работает украинское ЦИПсО, раскручивая темы мобилизационных проблем и вопросов оснащения российской армии.

Безусловно, Шарий имеет обширный опыт в построении информационных экосистем. Ему удалось удержать и даже расширить свою аудиторию, что говорит о нем как о вполне грамотном манипуляторе общественным мнением. Вполне вероятно, что Шарий даже смог сплотить вокруг себя некоторое ядро абсолютно лояльных последователей, представляющих собой подобие участников "информационной секты". Его мнение и деятельность по-прежнему вызывают интерес как на Украине, так и в России. Однако собственная политическая позиция у журналиста и блогера, по сути, отсутствует. Ориентируясь чисто на русскоговорящую аудиторию, Шарий, тем не менее, старается держаться подальше от простых людей и в России, и на Украине.

Шарий по-прежнему тонко ощущает тренды общественного предпочтения, но больше всего у него развито коммерческое чутье. С одной стороны, он бережно относится к своей самопровозглашенной роли главного критика украинских властей и репутации "жертвы режима". Все это поддерживает к нему интерес у широкой российской и украинской аудитории. Тем не менее, в профессиональном плане Шарий так и не смог выйти за рамки новостного шоумена интернет-пространства.