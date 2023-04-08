Профессия военкора является одной самых из сложных

Церемония прощания с погибшим в теракте военкором и блогером Владленом Татарским (Максимом Фоминым) проходит на Троекуровском кладбище. Среди первых почтить его память прибыл основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Глава организации отметил, что профессия военного журналиста является одной самых из сложных. Представители прессы постоянно находятся на поле боя с целью донести до общества правду.

"Профессия "военный репортер" -– это самое сложное, наверное, что бывает на войне, потому что надо быть под пулями каждый день Владлен не вылезал из окопов, и нести правду, иногда – радостную, иногда – не очень. Когда был снарядный голод, Владлен первым заявил, что солдаты не могут находится без снарядов. Ему не было важным звание, должность и все остальное, он просто делал то, что необходимо для каждого бойца в окопе", – подчеркнул Пригожин.

Руководитель "оркестра" добавил, что Татарский останется в памяти людей и в истории России как человек, которого невозможно было сломать. Он выразил благодарность за его героические поступки.



"Мы будем делать все, чтобы его голос звучал еще многие-многие годы. И чтобы он навсегда остался в истории России как человек, которого невозможно было сломать, убить. Спасибо Владлену от все парней, которым он помогал и будет продолжать помогать", – резюмировал Пригожин.

Стоит отметить, что трагедия произошла 2 апреля на Университетской набережной в Петербурге. Татарский погиб при взрыве в кафе. Он был не только военкором и блогером, но и вел свой TG-канал "Вечерний Владлен". На прощание с ним приехали сотни людей.

