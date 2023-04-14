Росатом открыл в Энергодаре первый "Атомкласс"

Росатом открыл в Энергодаре первый "Атомкласс"
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Программа профильного обучения школьников реализуется госкорпорацией уже более 10 лет в школах России

Школьники Энергодара Запорожской области получили возможность обучаться по специальной программе "Атомкласс", которую российская госкорпорация "Росатом" реализует в городах присутствия своих предприятий. Новый профильный класс открыли на базе средней школы № 5 в городе Энергодар 14 апреля 2023 года.

Для учеников "Атомкласса" подготовили два кабинета: один для углубленного изучения математики, второй – для предметов естественнонаучного профиля. Помимо этого, создан лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности, где размещено специализированное оборудование. "Атомкласс" также оснащен ноутбуками, интерактивными панелями, электронно-справочным табло и МФУ.

Закупка современного оборудования и мебели для учеников и педагогов, а также капитальный ремонт кабинетов и рекреации проведены в рамках проекта "Школа Росатома", которая предусматривает поддержку общеобразовательных учреждений на территориях присутствия предприятий Госкорпорации.

Учителя из Энергодара также проходят подготовку перед началом учебного процесса. В марте они побывали в Нововоронеже, чтобы лично посмотреть, как организовано обучение по образовательным программам "атомклассов". Сейчас для педагогов Запорожской области организованы онлайн-курсы повышения квалификации, им на постоянной основе оказывается методическая помощь и консультации со стороны опытных коллег.

Программа "Атомкласс", которая теперь стала доступна школьникам Энергодара, действует уже более чем в 60 школах Российской Федерации. Она реализуется в рамках проекта "Школа Росатома". Ее основная цель – поддержка и развитие естественнонаучного и математического образования в школах, развитие образовательной системы атомградов, а также погружение детей в научную, творческую и социальную сферы.

Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая с осени 2022 г. входит в юрисдикцию концерна "Росэнергоатом".

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