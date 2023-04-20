Киев уйдет под воду: древнее предсказание старцев шокировало народ

Киев уйдет под воду: древнее предсказание старцев шокировало народ
Фото: www.unsplash.com
Страшное пророчество начинает сбываться

Весеннее половодье самым негативным образом сказалось на положении дел в украинском государстве. Некоторые районы Киева и других областей оказались подтопленными. На этом фоне в интернет-пространстве всплыло старое пророчество мудрецов. О нем широкой общественности напомнил знаменитый российский телеведущий Борис Корчевников.

Недавно в прессе активно обсуждали новое вероломное преступление украинских боевиков. Незалежные пали до того, что начали выгонять монахов из Киево-Печерской лавры. Служителей Бога обвинили в связях с Россией. Как подчеркнул Корчевников, после такого страшного поругания на Украину должна обрушиться кара Господа.

Тем более, что ранее старцы предсказывали: как только рука киевского режима поднимется на церковь, на защиту поруганных монахов станет Господь. Корчевников уверен, что начавшиеся подтопления могут быть первыми проявлениями небесного наказания. Телеведущий призвал всех, кто может, скорее уносить ноги из украинской столицы.

"Прежнего Киева не будет. И нынешняя стихия может быть началом, а может – лишь предупреждением", – подчеркнул Борис в социальных сетях.

К слову, ранее индийский медиум объявила, что американцы готовят новый смертельный вирус против русских.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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