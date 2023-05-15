В Красноярске приступили к строительству метро

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В Красноярске стартовали подготовительные работы по прокладке линии скоростного наземно-подземного легкорельсового транспорта. Об этом сообщили 15 мая в пресс-службе Группы компаний Бамтоннельстрой-Мост.
По плану предстоит построить 17,2 километра подземных сооружений скоростного наземно-подземного легкорельсового транспорта, включая перегонные тоннели, станционные комплексы и притоннельные сооружения, в состав которых войдут три подземных Остановочных Пункта: "Вокзальная", "Площадь Революции", "Карла Маркса", а также один надземный – "Улица Шахтеров".
Для этого на начальном этапе требуется провести целый комплекс подготовительных работ. В частности, перенести тысячи метров электрокабеля, сетей связи и элементов систем городского водопровода и канализации на части улицы Молокова, которая попадает в зону строительства. Необходимо также подготовить стартовый котлован в зоне станции "Улица Шахтеров", откуда затем начнется проходка перегонных тоннелей к станции "Карла Маркса". Вести ее будут с помощью двух тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК), диаметр каждого из которых составит 6 м, сообщил генеральный директор ООО "Бамтоннельстрой-Красноярск" (входит в Группу компаний Бамтоннельстрой-Мост) Владимир Гартиг.
В целом в строительстве планируется задействовать более 300 единиц техники и до 9 тысяч рабочих, для них будет возведен временный модульных вахтовый городок.
Для ГК Бамтоннельстрой-Мост метро в Красноярске – это далеко не первый крупный инфраструктурный проект. Ее специалисты строили метрополитены в Москве, Новосибирске и других городах России и СНГ, а также мост на остров Русский, первый трансграничный автодорожный мост с российского берега Амура в Благовещенске в китайский Хэйхэ, первый трансграничный железнодорожный мост Нижнеленинское-Тунцзян, новый Байкальский тоннель на БАМе, объекты морского порта Сабетта и др.
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