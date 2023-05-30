В России стартовал проект "Территория без тревоги"

Тревога - естественный ответ организма на внешние изменения, но, когда она не прекращается, человеку может потребоваться помощь

Каждый день жизнь преподносит нам сюрпризы и заставляет понервничать. Ведь сюрпризы эти, к сожалению, не всегда приятные. Да и повседневные заботы, хлопоты и переживания регулярно вызывают у многих чувство беспокойства и тревоги. За здоровье граждан тревожатся и врачи. Согласно медицинской статистике, число тревожных расстройств у населения постоянно растет.

Как отличить "здоровую" реакцию организма на внешние "тревожные" раздражители от патологических состояний? Как помочь себе или своим близким справиться с тревогой? Ответ на эти и другие волнующие многих вопросы можно получить на Всероссийском интернет-портале "Территория без тревоги". О запуске этого уникального социального проекта было объявлено на заседании экспертного совета на тему "Тревожные расстройства – эпидемия XXI века", состоявшегося в ТАСС.

Тревога – норма ли жизни?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), тревожными расстройствами в мире страдают более 300 миллионов человек. Стоит отметить, что речь идет именно о расстройствах, а не обычном физиологическом состоянии тревоги, с которым в тех или иных ситуациях сталкивается каждый.

Специалисты предупреждают – тревожные расстройства носят деструктивный характер для организма человека, приводя к серьезным функциональным нарушениям, а также способствуют прогрессированию уже имеющихся у человека заболеваний. К примеру, риск инфаркта у пациентов с проблемами с сердцем и тревожным расстройством увеличивается вдвое.

В последние несколько лет, начиная с прихода в нашу жизнь пандемии COVID-19, кривая заболеваемости тревожными расстройствами стремительно поползла вверх. Согласно статистике ВОЗ, только за первый год пандемии распространенность тревожных расстройств и депрессии в мире выросла на четверть.

Выводы экспертов ВОЗ подтверждают и российские специалисты. По словам терапевта, директора Благотворительного фонда помощи медикам "ВБлагодарность" Алексея Безымянного, начиная с ковидной изоляции, число случаев с ярко выраженной симптоматикой тревожных расстройств заметно увеличилось. Эксперт сравнил текущую ситуацию с эпидемией. Она отчасти носит скрытый характер из-за трудностей с диагностикой таких расстройств.

"Человек может не понимать, что болен и не может правильно и своевременно провести самодиагностику. А на приёме у врача часто не хватает времени углубиться в детальную диагностику состояния", – пояснил он.

По словам психиатра, д.м.н., руководителя группы психиатрических исследований ФГАУ "Национальный научно-практический центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко" Олега Зайцева, у людей, страдающих тревожным расстройством, изменяется мировосприятие. Он пояснил, что такие люди часто пытаются "заглушать" проблемы, к примеру, алкоголем, не обращаются к врачу вовремя, тогда как "поломка" находится внутри организма, и это необходимо осознать.

"Важным звеном является экспертный источник информации о том, как можно распознать и диагностировать у себя или у близкого тревожное расстройство, а также понять, какие шаги ты должен сделать для того, чтобы от него избавиться",

– уверен Зайцев. Благодаря запуску портала "Территория без тревоги" теперь такой полезный информационный ресурс стал доступен каждому.

Жить жизнь без тревоги

Участники экспертного совета сформулировали основные правила борьбы с тревогой , следование которым позволит человеку избежать серьезных проблем.

Первое – научиться замечать проблемы у себя или у близких вам людей.

– научиться замечать проблемы у себя или у близких вам людей. Второе – быть хорошо информированным в "тревожных" вопросах.

Уникальный интернет-ресурс "Территория без тревоги" – лучший помощник в решении этого непростого вопроса. Здесь в удобной и понятной форме аккумулирована достоверная, полезная и актуальная информация о тревоге и тревожных расстройствах. На портале вы найдете диагностические тесты, научитесь различать "тревожные звоночки", получите советы от ведущих специалистов в этой области, а также информацию о безопасных, проверенных временем препаратах, эффективно справляющихся с развитием тревожного расстройства на начальной стадии.

Марина Журавлева, профессор, д.м.н., клинический фармаколог, замдиректора центра клинической фармакологии Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России призывает не заниматься необоснованным самолечением и выбирать препараты, направленные на ликвидацию причин тревоги, а не приглушение симптоматики тревожных расстройств. К ним относится Афобазол. Он создан специально для того, чтобы помочь организму эффективно (это подтверждено десятками научных исследований) справляться с тревогой, беспокойством и связанной с ними бессонницей.

Афобазол уникален не только своим инновационным составом, но и отсутствием неприятных "побочек" вроде дневной сонливости, мышечной слабости или снижения внимания и способности концентрироваться. Не вызывает он и привыкания, а также синдрома отмены. Положительный эффект терапии наступает уже к концу первой недели приема препарата, нарастая к окончанию месячного курса. И, что важно, сохраняется после прекращения лечения.

Специалисты рекомендуют познакомиться с порталом "Территория без тревоги" и призывают не беспокоиться – там вам обязательно помогут победить тревогу.