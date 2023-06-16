Смышленая кошка показала, как будет заботиться о хозяине в старости – видео

Смышленая кошка показала, как будет заботиться о хозяине в старости – видео
Фото: www.unsplash.com
Любимый человек не останется без помощи

Вряд ли кто-то будет спорить, что четвероногие обитатели дома являются полноценными членами семьи. Для многих коты и собаки становятся очень близкими сердцу существами, без которых сложно представить свое существование. За искреннюю любовь животное платит своим хозяевам преданностью и готовностью поддержать в трудную минуту. Интернет-пространство взорвал видеоролик, на котором крупная кошка показала свои глубокие чувства к хозяину.

Стоит отметить, что владельцу пушистого
мейнкуна очень повезло – мужчина явно не останется без стакана воды в старости. Кошечка научилась самостоятельно наливать живительную жидкость в стакан. Пушистая помощница проворно орудует лапками и легко справляется с механизмом кулера. Усатая помощница проворно давит лапкой на рычаг, чтобы налить любимому хозяину стаканчик освежающей воды.



В комментариях пользователи социальных сетей пришли в восторг от навыков смышленого животного. Люди пишут, что с большим удовольствием обзавелись бы таким пушистым помощником. Некоторые отмечают, что зачастую даже от человека не дождешься столь глубокой любви и заботы, которую искренне демонстрируют братья наши меньшие.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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