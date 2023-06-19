Обнаружены новые послания древней цивилизации

Обнаружены новые послания древней цивилизации
Фото: freepik.com
Находки выявили с помощью современных технологий

Ученым, которые занимаются изучением плато Наска в Перу, удалось обнаружить новые послания древней цивилизации. Они задействовали искусственный интеллект, чтобы обнаружить новые иероглифы.

Исследования касаются геоглифов, которые нашли только после развития авиации. Люди установили, что на земле имеются различного рода фигуры, которые видно только при взгляде сверху. Теперь объекты входят в список культурного наследия ЮНЕСКО. 

Специалисты загрузили фотографии предыдущих находок в ИИ и поручили изучить различные данные со спутников. В короткие сроки нейросеть смогла обнаружить еще несколько изваяний на земле, которые ученые теперь планируют изучить.

Источник: Artnet News ✓ Надежный источник
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