Живых нет: эксперт описал случившееся с батискафом в Атлантике

Операция по подъему судна не прекращается

Спасатели продолжают поиски потерянного в Атлантическом океане батискафа "Титан", на борту которого находится пять человек. До сих пор никто не знает, что именно произошло, хотя периодически появляются сигналы, дающие надежду на спасение людей. Бывший капитан батискафа Костас Токтаридис выдвинул три версии, что могло случиться с судном – и все неблагоприятные.

Подводник напомнил, что по беспроводному телефону команда сообщила о сбрасывании баласта. Это всегда означает аварийную ситуацию. Такая процедура предназначена для автоматического подъема на поверхность, но этого так и не случилось, поэтому он допускает поступление воды, внешнее давление или пожар.

Первый вариант очень опасен для всей команды, поскольку в таком случае батискаф будет постоянно идти на дно, и давление в кабине начнет повышаться. Если пройдет слишком много времени, то люди не выживут.

Второй сценарий заключается в быстром сдавливании корпуса, из-за чего судно раздавило внешним давлением. Это приводит к катастрофическому исходу.

И последний, пожар на борту, мог привести к отключке капитана и членов экипажа из-за задымления. Однако, по его словам, этот сценарий самый маловероятный, сообщает URA.RU.

В любом случае Токтаридис предполагает, что все на борту, вероятно, уже мертвы, поскольку в противном случае они ответили на вызов судна поддержки, которых было бесчисленное количество. Также в их доступе есть азбука Морзе, но и таких сигналов с "Титана" не поступило, передает телеканал "360".

При этом сообщается, что спасатели зафиксировали подводный стук, который повторяется каждые полчаса. Они полагают, что звук идет от людей на батискафе, указывает RT.