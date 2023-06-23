Китай нанес неожиданный удар по России

Москву вышвырнули из глобального и масштабного проекта

Участие РФ в совместном с Китаем проектом по созданию широкофюзеляжного гражданского лайнера CR929, призванного стать главным конкурентом для Boeing и Airbus, завершено. Проект был масштабным: лайнер на 280 пассажиров со стоимостью разработки в 50 миллиардов долларов.

На РФ была возложена задача по созданию планера и участию в разработке авиадвигателей. Однако на выставке в Ле-Бурже самолет представили исключительно китайской разработкой, к которой не приложили руки ни Россия, ни ОАК.

Название переделали: теперь это COMAC wide-body, двигатели для которого конструируют западные. Над шасси будут работать американцы и немцы. Россию из проекта исключили – страна даже не будет поставлять комплектующие.

Хотя в конце прошлого года руководитель Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что из-за сложившихся обстоятельств Москва вынужденно столкнется с сокращением собственного участия в масштабном проекте по конструированию первого в истории современной России дальнемагистрального широкофюзеляжного лайнера.

Ранее сообщалось о проблемах у банков РФ при переводе средств в юанях в Соединенные Штаты и ЕС. Оказывается, соответствующие ограничения наложил Bank of China в отношении предпринимателей и бизнеса – даже среди китайских деловых кругов, нежелающих подставляться под американские санкции.