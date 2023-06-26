Андрей Воробьев: С нового года техобслуживание газового оборудования станет более удобным и понятным

Андрей Воробьев: С нового года техобслуживание газового оборудования станет более удобным и понятным
ВКС с губернатором. Газовая безопасность. Автор фото - Антон Чернов
Подмосковье готовится к внедрению новой схемы техобслуживания газового оборудования, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев после совещания с правительством региона и главами округов.

С начала следующего года только компания "Мособлгаз" будет заниматься техобслуживанием газового оборудования в многоквартирных домах. Цель этого перехода – повысить контроль за качеством и предотвратить мошенничество.

"Напомню, с 1 января 2024 года мы переходим на новую, унифицированную схему техобслуживания (ТО) газового оборудования в МКД. Этим вопросом в Подмосковье будет заниматься только "Мособлгаз" – компания, которой мы можем доверять, у которой есть специалисты, техника, ресурсы. Важно, чтобы для жителей это решение не было сюрпризом, поэтому все оставшееся время нужно заботливо и терпеливо разъяснять, что вводится прозрачный и четкий стандарт обслуживания. Люди будут понимать, какой набор услуг входит в ТО, с какой периодичностью проходят проверки, как выглядит газовик. Также необходимо единое окно для обратной связи, чтобы в случае сомнений или вопросов каждый знал, куда звонить или писать", – заявил Воробьев.
На территории Подмосковья сейчас действует несколько сотен компаний, предоставляющих услуги по техобслуживанию газового оборудования внутри квартир. Однако не все из них работают надежно, что может привести к серьезным проблемам и авариям. Поэтому введение новой единой системы обслуживания, начиная с 1 января, позволит улучшить контроль и обеспечить прозрачность процесса, пояснила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Сотрудники, занимающиеся техническим обслуживанием, будут иметь специальную форму от "Мособлгаза" и будут предъявлять удостоверение с QR-кодом для идентификации. До 1 ноября будет заключены соглашения с субподрядными компаниями, которые будут обслуживать оборудование в переходный период, рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Жители, использующие газовое оборудование, должны заключить договор на техобслуживание и позволять специалистам компании проводить осмотр. Всего в Подмосковье более 2 миллионов квартир с газовым оборудованием. Планируется проверить и заключить соглашения по каждой из них до 1 декабря.

График технического обслуживания будет опубликован на сайте "Мособлгаза" с 20 декабря. Жители получат электронные письма за 20 дней до начала работ с указанием даты проведения обслуживания, а управляющие компании разместят объявления на информационных щитах.

Техобслуживание будет проводиться ежегодно и включать в себя устранение утечек газа, очистку оборудования, проверку системы безопасности и другие необходимые меры.

На данный момент уже загружено 93% договоров о техобслуживании газового оборудования в систему Минэнерго, 80% завершена установка датчиков утечки газа, а в 26 городских округах уже выполнена замена гибких подводок, следует из сообщения пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Также губернатор Воробьев призывает глав городских округов уделить особое внимание внедрению новой модели техобслуживания и завершить эту работу к 1 декабря.

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