Вплоть до тюрьмы: что ждет коллекторов по новому закону

Власти серьезно взялись за взыскателей долгов

"Выбиватели долгов" в России могут обеспечить себя тюремным сроком до десяти лет – Дума приняла законопроект, который устанавливает соответствующее наказание для коллекторов.

Как и ранее, закон не запрещает лицам, представляющим выкупившие долг физлица организацию, общаться с должником с помощью звонков и писем (разрешено даже личное общение – не более раза в неделю). В силе остаются и контакты с третьими лицами, которые, как правило, представляют собой семью должника, являются его родственниками или соседями.

Закон предусматривает самое суровое наказание для "спецсубъекта" – таковым является профессиональный сотрудник взыскания долгов, который угрожает гражданину насилием и его применением, повреждением имущества и клеветой (как известно, многие коллекторы обожают распространять не самые приятные слухи о должниках через социальные сети по его друзьям, близким и знакомым). В таком случае коллекторы окажутся в центре внимания правоохранительных органов. Таким образом, взыскателям грозят меры вплоть до тюрьмы.

Ранее житель столицы пострадал из-за действий коллекторов, поджегших ему дверь в квартиру. Вымогатели решили запугать мужчину, прикрепив к входу шнур с муляжом гранаты. Преступников быстро нашли – теперь они являются фигурантами уголовного дела.

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