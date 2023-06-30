Операторы связи придумали план по разорению россиян

Операторы связи придумали план по разорению россиян
Fernando Gutierrez-Juarez Source: dpa/www.globallookpress.com
И уже заручились поддержкой от Минцифры

Российские операторы связи желают повысить стоимость тарифных планов на 5 процентов к уровню инфляции, ссылаясь на необходимость в обеспечении стабильности работы Сети и мобильной связи. Вопрос уже поднимался представителями рынка с главой кабмина Михаилом Мишустиным.

В ходе сессии по развитию отрасли, которая прошла 20 июня, операторы сообщили, что поднять тарифы необходимо в соответствии с требованиями "модернизации сетей".

Однако с 2022 года действуют рекомендации ФАС о поэтапной индексации тарифов в соответствии с инфляционным уровнем в условиях санкционного давления. Обоснования изменений в тарифах у операторов является обоснованной, если уровень соответствует значениям инфляции с начала года до последней недели месяца.

В Минцифры уже отреагировали на ситуацию, заявив, что понимают положение операторов связи. Министерство также заявило, что цены необходимо поднимать плавно и поэтапно, а полученные средства должны находить целевое применение в виде обновления инфраструктуры. 

Ранее мы писали, что во многих российских регионах "накрылась" связь, предоставлявшаяся оператором МТС. Абонентам были не доступны звонки, СМС и интернет-связь. Ситуация вызвала массовое недовольство у многих россиян, выстроившихся в очереди в салонах связи для того, чтобы услышать объяснения оператора и перейти на СИМ-карты других операторов.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
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