Путин сделал необычный жест на саммите ШОС

Путин сделал необычный жест на саммите ШОС
Фото: kremlin.ru
Президент подал особый сигнал

Глава России Владимир Путин принял участие в саммите стран ШОС. Мероприятие стало первым международного уровня после российских событий 24 июня. Журналисты кремлевского пула обратили внимание на необычный жест лидера, который он сделал в самом начале встречи.

На кадрах, опубликованных в Сети, Путин снимает свои часы и кладет на стол. После этого он берет листок с бумагой и начинает свою речь.

Ранее журналисты рассказывали, что обычно так президент поступает в ситуациях, когда готовится к долгой и плодотворной работе. Этот жест говорит о том, что обсуждение различных вопросов с другими лидерами будет долгим и обстоятельным.

Во время своего официального выступления на камеру Владимир Путин отдельно выразил благодарность участникам ШОС за поддержку действий по защите конституционного строя в период вооруженного мятежа.

Источник: Telegram
новости партнеров
По теме

В НАТО впервые признали грубую ошибку в отношении Кремля

Альянс теперь вынужден считаться с Кремлем

Немцев поразило поведение отправляющихся в отпуск россиян

Люди не спешат изменять своим привычкам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей