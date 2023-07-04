Путин сделал необычный жест на саммите ШОС

Президент подал особый сигнал

Глава России Владимир Путин принял участие в саммите стран ШОС. Мероприятие стало первым международного уровня после российских событий 24 июня. Журналисты кремлевского пула обратили внимание на необычный жест лидера, который он сделал в самом начале встречи.

На кадрах, опубликованных в Сети, Путин снимает свои часы и кладет на стол. После этого он берет листок с бумагой и начинает свою речь.

Ранее журналисты рассказывали, что обычно так президент поступает в ситуациях, когда готовится к долгой и плодотворной работе. Этот жест говорит о том, что обсуждение различных вопросов с другими лидерами будет долгим и обстоятельным.

Во время своего официального выступления на камеру Владимир Путин отдельно выразил благодарность участникам ШОС за поддержку действий по защите конституционного строя в период вооруженного мятежа.