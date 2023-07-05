Россию готовят к отключению от Интернета

Россию готовят к отключению от Интернета
Jens Büttner/www.globallookpress.com
Роскомнадзор уже проводит учения

Российские власти с операторами Сети решили провести работоспособность отечественных сайтов на случай отключения РФ от глобального Интернета. Представитель Роскомнадзора указал, что учения пройдены успешно.

Проверку проводили в ночь на 5 июля. Цель заключалась в обеспечении устойчивой и стабильной работы Сети с безопасным функционированием. В это время, утверждает один из источников, и был выключен "международный Интернет".

В РКН указали, что закон о Рунете обязывает проводить соответствующие учения с периодичностью не менее раза в год. Однако представитель регулятора не стал отвечать на вопрос о задачах, поставленных в рамках учений с отключением от глобальной Сети перед организаторами.

Представители главных интернет-провайдеров и мобильных операторов также отказались давать комментарии журналистам по поводу проведенных учений.

До сих пор инцидентов, связанных с отключением РФ от мирового Интернета, не фиксировалось.

Ранее "Утро" писало, что во многих российских регионах абоненты МТС столкнулись с отключением от мобильной связи и Интернета. Позднее в компании признали проблему, пообещав ее устранить. Тем не менее, недовольные ситуацией клиенты ринулись в салоны связи, чтобы сменить оператора, который к тому моменту не реагировал на ситуацию.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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