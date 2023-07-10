Малознакомая россиянам страна на Средиземном море готова заменить Турцию

Малознакомая россиянам страна на Средиземном море готова заменить Турцию
Фото: Fabian von Poser / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Новое направление для любителей Средиземного моря

В то время, пока российские туристы жалуются на невыносимые условия нахождения на популярных курортах, есть и те, которые могут не разочаровать. Именно к таким, утверждают гиды и матерые путешественники, относится Ливан.

Это странно, уверенные некоторые, совершенно незаслуженно не пользуется популярностью у россиян. А совершенно зря, ведь именно здесь можно хорошо и недорого отдохнуть летом 2023. Не Турцией единой, как говорится.

В Ливане чистое, прозрачное и очень теплое море, что не сможет не порадовать любителей пляжного отдыха. Кроме того, красоты природы, неимоверное количество исторических объектов, античных построек и крепостей заинтересуют тех, кто жалует активный отдых.

Тех же, кто считает, что путь к сердцу лежит через желудок, Ливан тоже сумеет удивить. И, уверены эксперты, что этот путь государству, расположенному на точно берегу Средиземного моря, точно по силам. Разнообразная кухня с большим количество морепродуктов, фалафель и хумус, который, как утверждают местные, здесь наиболее аутентичен.

Местные эксперты сообщают, что уже со следующего года странно готова будет принимать россиян по программе "все включено", а из Санкт-Петербурга и Москвы в Ливан будут летать чартеры.

Источник: Pravda ✓ Надежный источник
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