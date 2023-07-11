Россиянин пожаловался на австралийских женщин и сравнил их с русскими

Россиянин пожаловался на австралийских женщин и сравнил их с русскими
Фото: Tara Malhotra / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Стало известно, как устроена австралийская семья

Куда не глянь – наткнешься на рассказ недовольных туристов о том, как их отпуск прошел из рук вон плохо. Но с Египтом, Турцией или Таиландом все понятно. Что же поджидает тех, кто решил остаться пожить заграницей, например, в Австралии?

Тревел-блогер, как следует изучивший эту далекую страну, предостерег тех, кто хочет остаться здесь надолго и вступить в серьезные отношения с австралийкой. Ведь на заботу и уход, к которым привыкли российские мужчины, на том краю света им рассчитывать не придется.

Как оказалось, еще со школьного возраста мальчики учатся готовить себе сами, а помогают им в этом их отцы. После работы каждый австралиец надевает фартук и встает у плиты, ведь жена его не кухарка.

Также обстоит дело и с детьми: занимаются ими оба родителя исключительно поровну, а после развода наследники остаются с отцом. Что же до матерей – в любой ситуации они, с точки зрения закона, всегда будут считаться жертвой и всегда же – стороной, которая права.

"Австралийским мужчинам приходится жить мирно, чтобы не тревожить свою "бедную женушку", иначе останется в одиночестве", – рассказал блогер о незавидной участи австралийцев.

Источник: Дзен, канал "#делайчехочешь" ✓ Надежный источник
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