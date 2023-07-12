Генсек ООН обратился к Москве c невероятной просьбой

Организация надеется, что Россия пересмотрит свое мнение по зерновой сделке

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Антониу Гутерриш направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о продлении зерновой сделки, о чем стало известно сегодня, 12 июля.

Официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик указал, что Гутерриш решил изложить в направленном документе предложение, которой позволит, с его слов, достичь "гармонизации реализации" соглашения черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов.

Вместе с тем глава ООН предложил Кремлю избавиться от всех препятствий, мешающих Россельхозбанку и обеспечению вывоза зерна через черноморский регион.

Дюжарик подчеркнул, что Оргинизация Объединенных Наций осведомлена о получении и тщательном изучении письма в Москве.

До этого Евросоюз подчеркивал свою готовность к требованиям, выдвигаемым российской стороной в рамках зерновой инициативы – в частности, ЕС готов подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, если банковская организация создаст "дочку" для соответствующих операций. Структура же получит разрешение на проведение операций по ранее заблокированному каналу для "защиты глобального продовольственного рынка".