В Крыму нанесли подлый удар по туристам

Прогнозы туроператоров пугают

Бизнесмены из Крыма, судя по всему, прочли статьи о том, как сильно подорожал отдых в Турции в 2023-м году. На основании этого они решили, что у россиян осталось не так много выбора среди отпускных направлений, а потому им смело можно поднимать цены.

Именно это и случилось: согласно данным некоторых операторов, стоимость отдыха в Крыму выросла на 20% всего за две недели. При этом, подчеркнул генеральный директор одной из фирм, оказывающих услуги для туристов, даже несмотря на это, стоимость тура все равно ниже, чем ровно год назад.



"Если подорожание продолжится, то цены могут сравняться с уровнем прошлого года", – высказался он про отдых в Крыму в 2023 году.

Если говорить более конкретно, то для тех, кто привык к комфорту, ночь в одном из отелей полуострова обойдется примерно в 3 000 рублей. Те же, кого устроит проживание в гостевом доме, затратят от 1 500 до 500 рублей, но не получат за эти деньги питание.

Согласно данным одного из агрегаторов путевок, за семь ночей в Крыму туроператоры хотят с отпускников примерно 68 000 рублей. Самые высокие цены установились на южном и восточном побережьях: в Судаке, Феодосии, Коктебеле, Ялте, Алуште и Алупке, сообщил эксперт.

