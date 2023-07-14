16 июля пройдут новые митинги в защиту "Бест Вей"

В воскресенье в 12 городах России состоятся митинги в защиту кооператива "Бест Вей"

16 июля пройдет вторая Всероссийская акция в защиту кооператива "Бест Вей" от жестких действий правоохранительных органов – первая состоялась 15 февраля с.г. Это уже вторая такая акция – митинги в защиту кооператива уже проходили в 15 городах России 15 февраля с.г. Пайщики кооператива протестуют против ареста счетов, недвижимости, принадлежащей пайщикам и блокирования текущей работы кооператива, что более года не дает пайщикам ни приобрести квартиры, которые уже подобраны, ни забрать свои паевые средства. Также, по словам активистов кооператива, они протестуют против отписок в ответ на жалобы пайщиков в прокуратуру, Следственный комитет и центральный аппарат МВД. Кооператив, утверждают они, страдает от уголовного дела, ведущегося в отношении руководителей другого юридического лица, которое пытаются связать с кооперативом.

Митинги 16 июля согласованы местными властями в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани, Челябинске, Иркутске, Ижевске, Улан-Удэ, Чебоксарах, Кирове, Чите, Барнауле, Абакане. Заявки подавали, как и в прошлый раз, в десятках городов, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, отказы обосновывались теперь не коронавирусными ограничениями, как в феврале, а "сложной оперативной обстановкой".

Мероприятия в той или иной форме – в том числе в форме собраний, записи видеообращений, пройдут в более чем 50 городах России.

"Утро.ру" будет следить за развитием событий.