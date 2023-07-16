Женщины с этими именами сводят мужчин с ума

Женщины с этими именами сводят мужчин с ума
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Вслед за списком женских имен, обладательницы которых приманивают к себе богатых кавалеров, журналисты подготовили еще один. На этот раз стало известно то, что женщины именно с этими именами сводят мужчин с ума. Итак, давайте узнаем, есть ли в нем вы или ваши знакомые?

Ирина у мужчин ассоциируется с мягкостью, теплом и уютом, которых так не хватает добытчикам в этом беспокойном и жестоком мире.

Анастасия считается представителями сильного пола умной, скромной, и утонченной женщиной. Кроме того, верят многие, что обладательница этого имени станет идеальной хранительницей очага.

Валентина представляется мужчинам мягкой и мудрой спутницы, которая станет как верной половинкой, так и прекрасной хозяйкой. Ну а когда в семье появятся дети – окружит их небывалой заботой.

Обладательница имени Ксения сулит своему возлюбленному постоянное веселье и множество вариантов досуга. Скучать будет некогда!

Наталья же станет тихой гаванью, в которой ее возлюбленному будет гарантировано спокойствие и комфорт.

А вот Виктория, полная экспрессии и огня, подарит своему избраннику заряд уверенности в себе, небывалую чувственность и яркий опыт.

Мария, так же как и Наталья, поддержит, поможет и отнесется с максимальным вниманием к каждой просьбе своего партнера.

Современная Елена, как и самая древняя ее тезка Елена Прекрасная, для многих мужчин является синонимом слов "женственность" и "обаятельность".

Имя Татьяна сулит своей обладательнице удивительное сочетание: возвышенность, романтичность, но при этом смелость и завидная решительность и достижении желаемого.

Екатерина теми качествами, которые мужчины видят в ее имени, чем-то похожа на Викторию. Она, на взгляд многих, страстная, по-царски роскошная и свободная от комплексов.

Источник: The Voice ✓ Надежный источник
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