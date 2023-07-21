Массовая отмена рейсов в Москве: что произошло

Массовая отмена рейсов в Москве: что произошло
Фото: unsplash.com
Всего проблемы появились с отправкой 21 воздушного судна

Согласно данным портала "Яндекс.Расписания" на 21 июля, в трех столичных аэропортах произошли задержки с отправкой рейсов. Некоторые из них были вовсе отменены.

К примеру, во Внуково были перенесены сроки вылета у шести рейсов, а еще у трех случилась отмена. Похожая ситуация в Домодедово, где перенос времени отправки у шести воздушных судов, дополнительно два никуда не полетят. В Шереметьево отменился только один рейс, но три пришлось перенести на несколько часов. 

Никаких сбоев не было зафиксировано в Жуковском. Что стало причиной массовой отмены назначенного времени вылета у рейсов не сообщается. 

Подобное в столичных аэропортах происходит не в первый раз. Ранее аналогичная ситуация произошла в сентябре прошлого года, когда отменилось или задержалось порядка 30 рейсов.

Как ранее сообщал телеканал "360", с 24 июля ожидаются изменения в графике отправки поездов "Аэроэкспресса" из Домодедово.

Минувшей ночью стало известно о падении беспилотников на крыши детского лагеря в Подмосковье и центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий. По данным URA.RU, инцидент не привел к разрушениям, пострадавшим или жертвам.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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