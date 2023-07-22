После слов Путина: Пригожин оформил фирму в Белоруссии

После слов Путина: Пригожин оформил фирму в Белоруссии
Фото: Pool /Wagner Group/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Журналистам удалось выяснить подробности

Согласно данным Единого госрегистра юрлиц и ИП министерства юстиции Белоруссии, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин зарегистрировал свою фирму "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" в республике. На такой шаг он пошел после слов Путина о том, что группы не существует в юридическом плане. 

Как сообщает "Интерфакс", общество с ограниченной ответственностью оформили еще 19 июля. Адрес – деревня Цель в Осиповском районе, куда в итоге были переброшены подразделения бойцов "Вагнера". По данным, "Конкорд" выполняет функции по "управлению недвижимым имуществом", а ее руководителем является Пригожин.

Уставной фонд организации составляет 200 белорусских рублей – порядка 80 долларов. В качестве основного владельца ООО указана российская компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". 

Ранее Владимир Путин, высказываясь о будущем ЧВК "Вагнер" в России, говорил, что группы бойцов не существует в юридическом смысле. Этой правовой оказией необходимо заниматься правительству и Госдуме. При этом президент не указывал, планируются ли какие-то решения по этому вопросу в ближайшее время.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
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