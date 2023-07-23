"Уйдет весь негатив": таролог рассказала, когда ждать перемен к лучшему

В обозримом будущей сложности могут разрешиться

"Не читайте до обеда советских газет", – говорил еще профессор Преображенский из "Собачьего сердца. И, пусть с момента ее появления на свет прошел уже не один десяток лет, фраза эта до сих пор невероятно актуальна.

Стоит лишь утром разблокировать телефон, как на каждого из нас со всех сторон сыплется негатив и новости, от которых холодеет душа. Вот в Ростове случился военный мятеж, а вот – на Крымском мосту произошел очередной теракт.

И, когда мало кто может предсказать, как долго еще продлится эта черная полоса, многим только и остается что прислушиваться к словам эзотериков. А они и рады помочь. Журналистам одного из изданий таролог Элеонора Гинзбург рассказала, когда ждать перемен к лучшему.

"Наступил сложный период для всего мира, это надолго, не месяц и не два", – призвала специалист собраться с силами.

Виной тому, по ее словам, положение планет на небосводе, которое пробуждает в людях агрессию, а событиям не дает развиваться. Тем не менее, к концу лета небесные светила сдвинутся, принеся с собой перелом.

Ну а весной 2024 года, по словам таролога, придут большие и позитивные перемены. Благодарит за них можно будет Белую Луну, Уран и Юпитер.



"Уйдет весь негатив, и можно будет выдыхать", – пообещала таролог.

