Сын Лукашенко скривился после съемки Путина – видео

Сын Лукашенко скривился после съемки Путина – видео
Фото: соцсети
Николаю поручили важное дело

В минувший понедельник Владимир Путин и Александр Лукашенко побывали на Валааме. С собой белорусский лидер взял сына Николая, который вместе с лидерами посещал все достопримечательности и важные места.

Как оказалась, у сына Лукашенко была крайне важная задача – в поездке он также выполнял роль пресс-службы главы Белоруссии. На это обратили внимание пользователи Сети, которые заметили, как парень снимает Владимира Путина при входе в храм.

На кадрах видно, что Николай, держа в руке телефон, старается подобрать хороший ракурс. Он делает несколько снимков, после чего уходит в сторону. Далее  можно заметить, что у него устанавливается с кем-то зрительный контакт – будто бы неизвестный спрашивает, насколько хорошо все вышло. В ответ сын Лукашенко кривится, будто бы показывая, что съемка Путина получилась так себе.

Позже пресс-служба главы Белоруссии опубликовала фото, которое, вероятно, было сделано Николаем Лукашенко. И многие не увидели причин для недовольства качеством снимка или ракурса.

Фото: Пул Первого

Ранее "Утро.ру" сообщало, что народ озадачило странное поведение Лукашенко во время посещения Спасо-Преображенского мужского монастыря.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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