Родивший детеныша самец гориллы шокировал сотрудников зоопарка

Беременность прошла незаметно

Странная ситуация произошла в одном из зоопарков США. Один из самцов западной равнинной гориллы внезапно обзавелся потомством, чем шокировал сотрудников. Только после появления на свет детеныша люди поняли, что на протяжении нескольких лет на самом деле заботились о самке.

Животное по кличке Салли, как оказалось, родилось в другом зоопарке, где ошибочно решили, что это самец. Позже гориллу перенаправили в нынешнее место жительства, где сотрудники даже не подозревали, что к ним приехала самка. Как оказалось, в этом нет ничего удивительного, ведь особи мужского и женского пола не отличаются друг от друга примерно до 12 лет. С возрастом самцы приобретают серебристую шерсть на спине и сагиттальный гребень, что и отличает их от самок.

Что же касается беременности Салли, то она протекла незаметно для сотрудников зоопарка. Дело в том, что у этой породы обезьян большой живот от природы. Теперь специалисты хотят понять, кто стал отцом детеныша, для чего планируют провести ДНК-тест. Стоит отметить, что продолжение рода западной равнинной гориллы – событие радостное, ведь численность ее популяции сокращается.

Стоит отметить, что в московском зоопарке жизнь тоже бьет ключом. Ранее "Утро.ру" рассказывало, что там обновили вольеры для леопарда, пумы и рыси.