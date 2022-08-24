В Московском зоопарке обновили вольеры для леопарда, пумы и рыси

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В Московском зоопарке открылась обновленная экспозиция "Кошачий ряд". Рыси, дальневосточный леопард по кличке Мизер и пума Габриэль теперь живут в больших вольерах, ландшафт которых максимально приближен к природному.
"Вольеры увеличили, в них появились новые места для игр, охоты и отдыха. Сетки заменили на высокопрочное стекло, которое открывает широкий обзор на владения кошачьих. Кроме того, благодаря стеклу гости больше не смогут подкармливать зверей",
– рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Так, вольер Мизера увеличили в ширину и в высоту в общей сложности в шесть раз. Там заменили грунт и газон, высадили ели, сосны и березы, среди которых леопард может укрыться от посторонних глаз. Размяться хищнику помогают разноуровневые полки, самая высокая из которых позволяет зверю оказаться прямо над головами посетителей.
Рядом с Мозером живет самец пумы Габриэль. Площадь его владений теперь увеличилась в три раза. На территории высажены тополя, спиреи, рододендроны и можжевельники, на втором ярусе организованы пещеры, откуда зверь может наблюдать за гостями, оставаясь при этом в тени.
По соседству расположилось семейство рысей. В двух вольерах проживают отец Чип, мать Гайка и три детеныша: самец и две самки. Они активно проводят время, перемещаясь с полки на полку, а при желании могут укрыться в пещерах.
Ранее в Московском зоопарке после комплексной реконструкции открылся павильон "Ластоногие". Теперь там появились большие бассейны с морской водой, что позволяет морским львам, котикам и другим животным чувствовать себя комфортнее.
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