Губернатор Подмосковья обсудил с молодежью планы по развитию региона

Ребята поделились идеями по развитию Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел в Люберцах встречу с представителями молодежных организаций. Ребята обсудили с главой региона некоторые проекты и поделились идеями по развитию Подмосковья. В мероприятии приняли участие волонтеры, директора ресурсных и социально-культурных центров, студенческих отрядов и движений, молодые депутаты и представители муниципальных администраций.

На встрече активно обсуждались проекты и инициативы, которые будут способствовать улучшению общественной жизни региона. Воробьев выразил признательность молодым активистам за их энтузиазм и важный вклад в развитие области, подчеркнув важность общения с молодежью на их языке, передает пресс-служба правительства Московской области.

"В Московской области более 2 миллионов молодых людей, и мы должны с ними разговаривать на одном языке. Надеюсь, у нас это получается. Хочу поблагодарить вас за увлеченность, здесь собрались разные ребята, с которыми мы встречались на мероприятиях, связанных и с творчеством, и с волонтерством, и в разных других ситуациях. Вы очень многих объединяете, вдохновляете. Есть молодые люди, которым нравится общественная жизнь, они ею живут, и мы это очень ценим", – прокомментировал Воробьев.

Особое внимание уделено благоустройству парков и созданию молодежных центров для проведения мероприятий и обмена идей. На примере уже действующего молодежного пространства в одном из парков подмосковного Королева были представлены успешные кейсы, способствующие привлечению молодежи к общественной жизни.

Важным моментом на встрече стало обсуждение привлечения грантов для развития молодежной политики. Московская область за последние годы привлекла около 670 млн рублей на различные инициативы.

Представитель движения "Волонтеры Подмосковья" из Наро-Фоминска Егор Балев поделился опытом успешного получения двух грантов на проведение культурного фестиваля и создание патриотических муралов.

"Мы с командой привлекли несколько грантов, создадим 5-этажные муралы с подмосковными героями СВО и с ветеранами Великой Отечественной войны. А также сделаем большой культурный фестиваль", – рассказал он.

В ходе встречи также была подчеркнута важность работы с участниками СВО, которые возвращаются к гражданской жизни и нуждаются в социализации и трудоустройстве.

Кроме волонтерских организаций, работой в этом направлении в Московской области занимается красногорский филиал фонда "Защитники Отечества". С момента его открытия туда ежедневно обращается более 20 человек.

"Все, что касается социализации, то я думаю, встречи с такими парнями, понюхавшими пороха, востребованы в школах. Они всегда полезны детям. Мы были в разных учебных заведениях и запрос на такое общение очень большой. Но наша задача – посмотреть, в чем человек хочет самореализоваться. Со всеми мы находимся в контакте и стараемся помогать", – рассказал Воробьев во время беседы.

Вопросом трудоустройства молодежи занимается подмосковный штаб "Российских студенческих отрядов". Его сотрудники предлагают молодым людям попробовать силы в таких сферах, как благоустройство, обслуживание и сельское хозяйство.

В планах штаба – создание специальной платформы для поиска работы и взаимодействия с предприятиями, рассказали его представители.