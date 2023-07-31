Россияне задолжали астрономическую сумму за коммуналку

Эксперты объяснили, с чем это связано

Плата за ЖКУ на сегодняшний день считается одним из наиболее острых вопросов в регионах страны. Несмотря на то, что правительство старается разными способами сдерживать тарифы, долги жителей России по "коммуналке" продолжают расти. И на данный момент приблизились к 900 миллиардов рублей. Точная сумма задолженности составляет 876,4 миллиарда рублей.

Портал URA.RU уточняет, что в сравнении с прошлым годом этот показатель увеличился на 72 миллиарда рублей. Как пишет RT, долги перед ресурсоснабжающими организациями увеличились на 15,8%, а перед управляющими компаниями – на 1,2%.

Эксперты поделились с журналистами мнением о том, с чем может быть связана подобная тенденция. Как пишет телеканал "360", директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая предположила, что главную роль сыграли доходы россиян, которые за последние годы сократились. В то же время платежи за ЖКУ растут.

Депутат Госдумы Сергей Колунов не согласен с таким мнением. По его словам, коммунальщики просто-напросто не имеют рычагов влияния на должников. Ранее "Утро.ру" писало о новом подходе к начислению субсидий на оплату услуг ЖКХ.