В России уже есть примеры справедливого распределения помощи от государства

Плата за услуги ЖКХ является одним из наиболее острых вопросов в российских регионах. Для многих жителей сумма в платежке составляет больше четверти месячного дохода. А действующая в регионе программа субсидий не помогает решить проблему, поскольку основана на усредненной методике расчетов. При этом в некоторых субъектах РФ уже смогли разработать и внедрить более справедливую систему распределения субсидий.

По закону в России часть платы за жилищно-коммунальные услуги может взять на себя государство, если эти расходы превышают определенный порог. В ст.159 Жилищного кодекса РФ сказано, что решение о предельно допустимом уровне расходов семьи на оплату услуг ЖКХ относительно доходов принимают региональные власти, но он не должен превышать 22%.

Проблема справедливого распределения субсидий существует даже в одном из самых благополучных регионов страны – Московской области. В Подмосковье как раз и установлен этот максимальный порог в 22% (для сравнения – в Москве жилищную субсидию начисляют, если плата за ЖКУ превышает 10% ежемесячного дохода). Однако нередки случаи, когда жители жалуются на несправедливые и даже ошибочные расчеты.

Объяснить, как возникают такие бьющие по карману бедных людей ошибки, можно. Дело в том, что для расчета субсидии берется размер регионального стандарта стоимости ЖКУ, который един в рамках муниципального образования. Однако набор и стоимость потребляемых коммунальных может различаться даже в соседних домах. Кто-то живет в новом многоэтажном доме со всеми удобствами, а кто-то – в старых зданиях с газовой колонкой для подогрева воды. Да и вообще, по официальным данным ГИС ЖКХ в Московской области свыше 700 тыс. частных жилых домов, где могут оказываться, а могут не оказываться услуги по центральному газоснабжению, водоснабжению и канализации.

Более того, действующий механизм назначения субсидии не учитывает разницу в тарифах на ЖКУ внутри одного муниципалитета, а ведь она порой превышает 50%. К примеру, в одном только Красногорске установлено 26 тарифов на отопление – от 1895 до 3106 руб./Гкал при действующем в муниципалитете стандарте стоимости в отопительный сезон 220,82 руб/кв.м. В Химках установлено 18 тарифов от 2253 до 2944 руб./Гкал (стандарт стоимости ЖКУ в отопительный период – 241,16 руб/кв.м.). В Балашихе еще разнообразнее: 33 тарифа от 1350 до 2805 руб./Гкал (стандарт стоимости ЖКУ в отопительный период 222,12 руб/кв.м.).

Между тем размер субсидии рассчитывается по "средней" плате за ЖКУ, называемой региональным стандартом стоимости, что, естественно, вызывает недоумение и даже возмущение граждан.

Решить проблему можно, изменив подход к начислению субсидий. Это доказали в Тюменской области. Там уже второй год компенсируют малоимущим жителям расходы на коммуналку исходя из фактической стоимости ЖКУ в конкретном доме, будь то многоэтажка или деревянная избушка.

Для внедрения инновационного механизма тюменские власти инициировали создание цифровой базы по всем жилым домам в регионе, куда вошли данные о жилищном фонде и перечне услуг, нормативах потребления и тарифах, пишет "Российская газета". В результате удалось добиться справедливого адресного распределения субсидий

Более того, жителям Тюменской области доступно бесплатное мобильное приложение "Умный помощник ЖКХ", где можно самостоятельно рассчитать размер положенной субсидии.

Остается надеяться, что российские регионы примут во внимание полезные наработки и обратят внимание на тюменский подход к начислению субсидий на оплату ЖКУ. За последние годы комплекс жилищно-коммунального хозяйства Московской области во главе с Евгением Хромушиным добился серьезных успехов, а применение IT-разработок позволит региону выстроить еще более эффективную систему ЖКХ.

