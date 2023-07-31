Лучше дезодоранта: рецепт народного средства от запаха пота

Это средство спасает даже в жаркие летние дни

Лето по праву считается одним из самых ярких и долгожданных времен года. Но ровно столько же, сколько и радости, оно приносит и хлопот. Когда столбики термометра поднимаются слишком высоко, сигнализируя о жаре, список проблем большинства людей сильно возрастает.

Пока одни беспокоятся о том, как охладить комнату в душном городе, другие задаются вопросом, как спасти свой урожай от засухи на даче. Но и у тех, и у других, есть общая проблема. Где бы человек ни проводил знойные летние дни, ему понадобится средство, чтобы защитить себя от запаха пота. Как оказалось, для этого совсем не обязательно пользоваться дезодорантом.

Если вам не нравится состав и "химозный" аромат специальных косметических изделий, можно попробовать спастись от неприятного шлейфа с помощью натуральных средств. Некоторые рецепты удивляют своей простотой, но при этом пользуются спросом уже не одно поколение. Один из них – протирание мест скопления пота цитрусовыми.

Чтобы нейтрализовать источаемый телом аромат, необходимо протереть ладони, стопы и подмышки кожурой апельсина. Однако она обязательно должна быть только что очищенной. Проводить процедуру следует за пару часов до выхода из дома или перед сном, тогда неприятный запах вас не побеспокоит.

Аромат пота – не единственная проблема, которая беспокоит многих людей летом. Еще одной бедой летнего периода являются назойливые насекомые. К счастью, для борьбы с ними тоже существуют действенные методы. Ранее "Утро.ру" писало, как самостоятельно приготовить ловушку от мух.