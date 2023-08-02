Секрет китайской медицины: сжигаем жир за пять шагов

Фитнес-инструктор дал советы россиянам

Сегодня многие люди стремятся похудеть и обзавестись стройной фигурой, для чего прибегают к помощи различных техник, посещают спортивные залы или садятся на диету. Однако один из самых эффективных способов избавления от лишнего жира придумали еще в древнем Китае.

Секрет традиционной китайской медицины в последнее время стал пользоваться огромной популярностью. О данной технике рассказывают даже некоторые звезды в социальных сетях. Так называемая предполагает пять простых шагов.

Как работает "китайская жиротопка", рассказал фитнес-инструктор. Итак, философия техники заключается в активации энергетических центров организма, которые в свою очередь ускоряют обмен веществ.

Важно помнить, что нагрузку и время тренировок следует увеличивать постепенно. Начать можно с традиционной планки. Второй этап – упражнение на пресс. Нужно подниматься из положения лежа.

Шаг третий – боковые наклоны. По словам специалиста, на далее необходимо выполнять так называемый "велосипед". Наконец, последнее действие заключается в подъеме ног из положения лежа.

Кстати, вопреки распространенному заблуждению главным врагом для сердца является отнюдь не лишний вес. Ранее знаменитый кардиохирург Лео Бакерия дал советы по здоровому образу жизни.