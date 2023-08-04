Просьба Путина не помогла: почему чиновники не станут пересаживаться на LADA

Просьба Путина не помогла: почему чиновники не станут пересаживаться на LADA
Petrov Sergey/www.globallookpress.com
Бывший вице-президент заявил, что главу государства не послушают

Государственные служащие не станут пересаживаться на российский автопром, несмотря на слова президента России. Такое мнение выразил экс-чиновник Александр Руцкой, занимавший пост первого вице-президента страны в первый срок Бориса Ельцина.

Основная причина, считает спикер – отставание страны в развитии собственной автомобильной промышленности. Пока что достойной альтернативы государственным служащим никто не предложил.

Бывший чиновник не видит перспектив, при которых условный министр будет сидеть в LADA и вести переговоры по инвестициям. Да и предлагать такой вариант собеседникам для переговоров неудобно.

Впрочем, указал Руцкой, главы министерств могут ездить на российских Aurus. А вот что делать тем, у кого ранг пониже – неясно. Всем выдавать "Аурусы" слишком затратно и крайне нецелесообразно.

Напомним, ранее российский лидер настоятельно рекомендовал чиновникам пересесть на отечественные машины и отверг предложения министерств о продолжении закупок автомобилей иностранного производства. По словам главы РФ, нужно эффективно заниматься импортозамещением и развивать собственный автопром – да и "чиновничеству" не помешает вести себя поскромнее, особенно с учетом современных реалий.

Впрочем, отмечает телеканал "360", законодатели положительно отреагировали на идею президента.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

Разрушил квартиры на всех пяти этажах: в Канске прогремел мощный взрыв

Есть пострадавшие

Только один вариант: озвучен возможный ответ России на удар по Новороссийску

Украинцев хотят лишить выхода к морю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей