Просьба Путина не помогла: почему чиновники не станут пересаживаться на LADA

Бывший вице-президент заявил, что главу государства не послушают

Государственные служащие не станут пересаживаться на российский автопром, несмотря на слова президента России. Такое мнение выразил экс-чиновник Александр Руцкой, занимавший пост первого вице-президента страны в первый срок Бориса Ельцина.

Основная причина, считает спикер – отставание страны в развитии собственной автомобильной промышленности. Пока что достойной альтернативы государственным служащим никто не предложил.

Бывший чиновник не видит перспектив, при которых условный министр будет сидеть в LADA и вести переговоры по инвестициям. Да и предлагать такой вариант собеседникам для переговоров неудобно.

Впрочем, указал Руцкой, главы министерств могут ездить на российских Aurus. А вот что делать тем, у кого ранг пониже – неясно. Всем выдавать "Аурусы" слишком затратно и крайне нецелесообразно.

Напомним, ранее российский лидер настоятельно рекомендовал чиновникам пересесть на отечественные машины и отверг предложения министерств о продолжении закупок автомобилей иностранного производства. По словам главы РФ, нужно эффективно заниматься импортозамещением и развивать собственный автопром – да и "чиновничеству" не помешает вести себя поскромнее, особенно с учетом современных реалий.

Впрочем, отмечает телеканал "360", законодатели положительно отреагировали на идею президента.