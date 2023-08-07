Асбест как повод для мошенничества: история американского города

Асбест как повод для мошенничества: история американского города
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press
В крохотном американском городке разразился настоящий скандал

В конце июля 2023 года американский город Либби в штате Монтана стал ареной эпической схватки местного судьи с Центром асбестообусловленных заболеваний (The Center for Asbestos Related Disease). Представитель закона постановил клинике выплатить более 6 млн долларов в качестве наказания за подделку данных по 337 случаям. Всего было обнаружено эпизодов мошенничества на сумму в 1,1 млн долларов, затем, согласно федеральному законодательству, объем ущерба умножили на 3 и добавили еще 2,6 млн долларов штрафов по сопутствующему ущербу.

По словам Fox Business, клиника предоставляла некоторым пациентам несанкционированный доступ к программе Medicare (социальный проект по предоставлению субсидированной медицинской помощи в США) и давала различные препараты, в том числе опиоиды. Последние выписывают смертельно больным пациентам в качестве сильнейших болеутоляющих, но их легко можно продать на черном рынке как наркотики. Согласно данным суда, клиника получила более 20 млн долларов в качестве федеральных субсидий. Теперь в США снова встал вопрос об ужесточении "асбестового законодательства", раз за разом становящегося основой для многомиллионных афер.

История городка Либби

Судьба городка Либби является живой иллюстрацией к "асбестовой проблеме", вот уже многие годы отравляющей жизнь США. До 1990-х годов эта точка на карте была известна в первую очередь производством вермикулита, на пике дававшая до 80% мирового объема этого минерала. Он используется в качестве теплоизоляции, субстрата для растениеводства, звукоизоляции, поглощения изотопов радиоактивных химических элементов и многого другого. Разработка шахты началась в 1923 году, но, спустя более 70 лет, производство закрыли. Власти нашли в вермикулите следы асбеста и остановили работы. С тех пор Либби утратил свое экономическое значение, превратившись в бедный городок и без того небогатого штата Монтана.

Почему же федеральное правительство пошло на такое решение? В 1990-е годы в США шла активная борьба с асбестом. Это волокнистый минерал, который активно используется в промышленности – из него изготавливают более 300 видов продукции, в том числе строительные материалы, огнеупорные ткани, детали для автомобилей и станков, а также многое другое. В то время стало известно, что один из видов асбеста, амфиболовый, действительно оказывает негативное воздействие на здоровье человека. Он представляет собой сложный гидросиликат с присутствием молекулы железа, которая обеспечивает его устойчивость к кислотам. Амфиболовое волокно не выводится из организма человека и за долгие годы приводит к тяжелым болезням. Второй вид асбеста, хризотиловый, представляет собой гидросиликат магния и устойчивостью к кислотам не обладает. Именно поэтому он быстро выводится из респираторной системы и потому в США тогда его и не запретили.

Достоверно не известно, какой именно тип асбеста был найден в вермикулите из Либби – и это обычная практика для антиасбестовой кампании. Общественное движение, изначально родившееся из желания защиты людей именно и только от амфиболов, быстро превратилось в инструмент давления на бизнес. Асбест тогда можно было найти решительно повсюду (преимущественно хризотиловый), а значит, надавить на производителей, чтобы получить выплаты и компенсации не составит труда. Активная кампания в медиа стала отличным щитом, которым представители антиасбестового движения обеспечили себе минимальный уровень контроля со стороны государства – в самом деле, зачем проверять дела пациентов и бухгалтерию по умолчанию "безгрешных" фондов? Как нетрудно догадаться, с тех пор регулярно всплывают так называемые "асбестовые дела", в которых фигурируют многомиллионные мошеннические схемы.

Идеальный бизнес

В 2020 году спикер Генеральной ассамблеи штата Нью-Йорк Шелдон Сильвер отправился за решетку на 6 лет за мошенничество. Он вступил в преступный сговор с врачом Робертом Траубом, выделяя ему государственные средства на лечение пациентов с ложными диагнозами. Только на доказанных "откатах" Шелдон Сильвер заработал около 3 млн долларов. До него этим же увлекались адвокаты Роберт Пирс и Луис Рэймонд вместе с врачом Рэем Хэрроном, которые подделали сотни исков по "асбестовым делам", отсудив миллионы долларов. Все, что связано с асбестом в США по-прежнему стоит очень больших денег. К примеру, в ходе банкротства компании Garlock Sealing Technologies в 2014 году было подано исков на сумму в 1,3 миллиарда долларов! Эта баснословная сумма в разы превышала возможности предприятия. Правда, выяснилось, что большая часть этих исков была поддельной, а также дублировалась – один и тот же человек мог подавать заявление в несколько фондов, которые заводили параллельные дела.

Поскольку государство в США, напуганное антиасбестовыми протестами, существенно снизило контроль над отраслью, активисты очень быстро превратились в состоятельных граждан. Фактически, до сих пор никто толком не знает, куда идут деньги и как они распределяются. Зато асбест стал идеальным оружием – недавние события с присыпкой Johnson&Johnson тому доказательство. Достаточно обвинить компанию в наличии асбеста в присыпке, и 4,7 млрд долларов выплат уже у вас в кармане. Международный гигант оказался бессилен против этой атаки, хотя до сих пор идет следствие и аналитическая деятельность, собирающая доказательства о наличии или отсутствии асбеста в продукте, а также о его характере воздействия на здоровье потребителей. Так, в 2023 году дочерняя компания J&J LTL Management подала в суд на четырех ученых, публиковавших ранее материалы о детской присыпке, с требованием внести изменения в свои работы или же убрать их из публичного доступа.

Помимо судебных исков, существует множество видов бизнеса, связанных с асбестом. Это и исследования, и лаборатории, и сервисы по удалению минерального волокна из зданий. Последние могут закрыть ваш дом или магазин на исследование на месяцы только по подозрению в наличии волокна. В своей книге "Искусство возвращаться" в 1997 году Дональд Трамп писал: "Я считаю, что движение против асбеста было инициировано мафией, потому что удалением асбеста из зданий будут заниматься аффилированные с преступным миром компании. На политиков было оказано большое давление, и они, как всегда, отступили".

Таким образом, история клиники в городе Либби является вполне обычным для США делом. Важно понимать, что несмотря на частные поимки мошенников, общая тенденция за океаном однозначно говорит о сохранении антиасбестовой истерии, уж очень она выгодна. Сильно расстроились разве что наркоманы штата Монтана, лишившиеся доступа к дешевым опиоидам, да американские налогоплательщики, исправно оплачивающие все эти траты.

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