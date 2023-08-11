Нужно меньше работать: власти приготовили россиянам сюрприз

Нужно меньше работать: власти приготовили россиянам сюрприз
Фото: www.unsplash.com
Трудовую неделю могут сократить

Весьма приятные новости для жителей нашей страны появились в информационном пространстве. В нижней палате парламента выступили с предложением сократить рабочую неделю. За такое заманчивое для россиян нововведение ратует член думского комитета по труду Светлана Бессараб.

Парламентарий считает, что было бы справедливо сократить еженедельный трудовой подвиг жителей страны с 40 до 36 часов, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Бессараб напомнила, что многие развитые государства уже встали на путь сокращения трудовой недели. России не стоит отставать, о напротив нужно быть в лидерах современных тенденций, отмечает телеканал "360".

Также парламентарий обратила особое внимание на то, что продолжительные трудовые будни приводят к тому, что многие люди выгорают на работе. Сокращение рабочей недели позволит решить эту проблему и благоприятно скажется на общем состоянии жителей страны.

Как поясняет телеканал RT, добиться таких изменений можно за счет уменьшения количества рабочих часов в пятницу или сделать несколько рабочих будних дней чуть короче.

К слову, ранее стало известно, что россияне начали тратить рекордное время на работу.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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