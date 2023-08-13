Спелый и сладкий: семь хитростей выбора самого вкусного арбуза

Вы точно не ошибетесь

В августе стартует сезон самой любимой ягоды россиян. Арбузов на прилавках магазинов и рынков много, однако далеко не все они стоят своих денег. Всегда есть риск натолкнуться на некачественный продукт и узнать об этом, когда долгожданный арбуз уже лежит на столе. Рассказываем семь хитростей, которые помогут этого избежать.

Шкурка, как правило, гладкая, блестящая и без масштабных повреждений. Появление на арбузе трещины может быть хорошей средой для проникновения грязи и бактерий, которые способны добраться до мякоти. Посмотрите на полоски: они должны быть яркими, контрастными и широкими. Попробуйте подковырнуть корку. Если это получится сделать с легкостью, значит мякоть арбуза будет светлой и невкусной.

У арбуза есть щечки, и они тоже могут подсказать в выборе. Это место прилегания к земле, которое выглядит как пятнышко. На спелом арбузе этот участок яркий, желтоватый или оранжевый. К тому же щечка должна быть не очень большой. Также стоит обратить внимание на хвостик: он не должен быть твердым, зеленым или слишком сухим.

Размер тоже имеет значение. Отдавать предпочтение лучше крупным ягодам, потому что маленьким, как правило, досталось меньше солнца и, соответственно, питательных веществ.

Доверьтесь своему слуху. Да, по звуку тоже можно определить спелость арбуза. Сдавите ягоду, и, если слышен хруст, будьте уверены в том, что вам достался вкусный экземпляр. А еще его можно попробовать утопить. Спелый арбуз не тонет.

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