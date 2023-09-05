Почему коричневые яйца стоят дороже белых: раскрыт неожиданный секрет

В следующий раз обратите внимание на разницу в цене

Куриные яйца – идеальный продукт для сбалансированного завтрака. В каждой семье в холодильнике хранится несколько десятков яичек. Из куриных яиц можно приготовить бесчисленное количество разнообразных блюд. Каждая хозяйка может похвастаться своим собственным рецептом аппетитного омлета. При этом далеко не все обращают внимание на любопытную деталь. Оказалось, что коричневые яйца стоят значительно дороже своих белых собратьев.



В целом, яйца – не очень дорогой продукт, поэтому покупатели редко обращают внимание на разницу в ценниках на коричневые и белые куриные яйца. Почему одни стоят дороже других, рассказали специалисты по продовольствию.



Выяснилось, что дело вовсе не в лучшем качестве или дополнительной накрутке от магазинов. Цену на коричневые яйца завышают сами производители. На это у них есть абсолютно обоснованные причины.



Оказалось, что коричневые яйца несут курицы более крупных пород. Из-за размеров таким пташкам требуется больше корма. При расчете себестоимости яиц этот момент, разумеется, учитывается. Для того чтобы полностью отбить свои затраты, фермеры вынуждены повышать стоимость отпускных цен на коричневые яйца.



К слову, ранее стало известно, почему яйца категорически запрещается хранить в холодильнике.

