Находчивость хитроумной капибары поразила публику – видео

Живность нашла способ вызволить себя из заключения

Видеоролики с домашними животными – бесконечный источник позитива и отличный способ отдохнуть от насущных проблем. Люди с большим удовольствием проводят время за просмотром записанных на камеру моментов из жизни зверюшек. Новой звездой социальных сетей стала хитроумная капибара.



Зверек поразил народ своей находчивостью. Люди пришли полюбоваться на капибару, которая коротает свои дни, проживая в зоопарке. Надо полагать, что однообразие несколько печалит зверушку, и она не против внести что-то новенькое в свою жизнь.



Неожиданно прямо на глазах у изумленных посетителей зоопарка живность решила выйти на улицу на незапланированную прогулку. Надо полагать, капибара долго вынашивала план по побегу из заточения. Зверь уверенно прошел к ограде, легким движением нажал на задвижку и оказался на свободе.





Наблюдавшие за происходящим люди пришли в восторг от находчивости животного. Оказалось, что капибары отлично разбираются в заграждениях и спокойно могут покинуть место своего заточения. Видеоролик набрал большое количество просмотров и комментариев.

