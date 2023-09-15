Находчивость хитроумной капибары поразила публику – видео

Находчивость хитроумной капибары поразила публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Живность нашла способ вызволить себя из заключения

Видеоролики с домашними животными – бесконечный источник позитива и отличный способ отдохнуть от насущных проблем. Люди с большим удовольствием проводят время за просмотром записанных на камеру моментов из жизни зверюшек. Новой звездой социальных сетей стала хитроумная капибара.

Зверек поразил народ своей находчивостью. Люди пришли полюбоваться на капибару, которая коротает свои дни, проживая в зоопарке. Надо полагать, что однообразие несколько печалит зверушку, и она не против внести что-то новенькое в свою жизнь.

Неожиданно прямо на глазах у изумленных посетителей зоопарка живность решила выйти на улицу на незапланированную прогулку. Надо полагать, капибара долго вынашивала план по побегу из заточения. Зверь уверенно прошел к ограде, легким движением нажал на задвижку и оказался на свободе.



Наблюдавшие за происходящим люди пришли в восторг от находчивости животного. Оказалось, что капибары отлично разбираются в заграждениях и спокойно могут покинуть место своего заточения. Видеоролик набрал большое количество просмотров и комментариев.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

В США пообещали ответ Москве за высылку своих дипломатов

Вашингтон возмущен выдворением своих сотрудников

Какую финансовую дыру оставил в "Роснано" сбежавший Чубайс

Новая команда до сих пор разгребает завалы своего предшественника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей