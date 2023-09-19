Кот-рекордсмен по обнимашкам умилил публику - видео

Малыш уверено идет к тому, чего хочет

Коты и собаки очень часто проявляют самые нежные человеческие чувства. Хозяин всегда ощущает, что любимый котик испытывает к нему привязанность и нуждается в его внимании. Если человек обделяет зверя своей любовью, он готов об этом сигнализировать.



Так, настоящий фурор в социальных сетях произвел очаровательный котик, который очень любит обниматься. Зверьку важно, чтобы любимый человек обращал на него внимание и не отлынивал от обнимашек. Ради этого котик даже научился высоко подпрыгивать, чтобы всегда иметь возможность обнять дорогого человека.



Усатый рекордсмен по обнимашкам умилил публику. Люди с большой радостью посмотрели видео, на котором котик требует объятий от дорогого сердцу человека. Надо полагать, хозяин кота скрылся в ванной комнате и некоторое время не выходил оттуда. Котик занял позицию за дверью и как только его пустили, продемонстрировал человеку всю свою любовь.



Зверек стремительно подпрыгнул и мгновенно оказался на груди своего хозяина, после чего нежно прижался к человеку. Судя по всему, объятия очень важны для котика, и он готов за них бороться. Такой милый контент очаровал интернет-пользователей.



