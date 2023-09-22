Адвокаты «Бест Вей» требуют эффективного судебного надзора за следствием

Защитники кооператива получили документ, опровергающий законность действий следствия

Адвокаты ПК "Бест Вей" направили в суд жалобу в порядке судебного надзора за следствием о том, что нарушены права кооператива на ознакомление с материалами уголовного дела, с которым следственная группа ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пытается связать кооператив.



"Нами получено официальное письмо от следственной группы, подтверждающее, что следствие получило, рассмотрело направленное еще в конце июня ходатайство кооператива об ознакомлении с материалами дела в порядке ст. 216 УПК и удовлетворило его 29 июня. Но нам об этом оно сообщило только спустя почти три месяца – 18 сентября", – рассказал "Утру.ру" адвокат кооператива, член коллегии адвокатов "Первая адвокатская контора" города Санкт-Петербурга Сергей Путреша.

Если ходатайство было удовлетворено 29 июня, поясняет он, следствие не имело права начинать ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела по крайней мере до тех пор, пока не закончится ознакомление одного из гражданских ответчиков – кооператива. "А оно приступило к ознакомлению обвиняемых, заявив в судах по продлению меры пресечения, что все гражданские ответчики и истцы отказались от ознакомления с материалами дела".

"Закон, – поясняет адвокат Путреша, – говорит о том, что обвиняемые, предельный – полуторагодовой срок содержания которых под стражей, истекает, могут находиться под стражей свыше предельного срока только в том случае, если за месяц до истечения этого предельного срока они начнут ознакомление с материалами дела. В "нашем" деле четверо обвиняемых находятся в СИЗО уже более полутора лет. Потому для следствия было принципиально важно начать процесс ознакомления до середины июля, так как полтора года заканчивались в середине августа".

Адвокаты кооператива и обвиняемых утверждают, что им известно о целом ряде ходатайств об ознакомлении с материалами дела, в том числе от лиц, признанных следствием потерпевшими по делу, а также от других гражданских ответчиков, которые требовали ознакомления в порядке статьи 216 УПК.

"Теперь выясняется, что следственная группа даже удовлетворила по крайней мере одно из ходатайств, – поясняют адвокаты, – То есть появился документ, опровергающий законность действий следственной группы и, следовательно, законность содержания под стражей".