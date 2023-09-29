Пробуждение туриста с медведем в лесу заставило народ схватиться за сердце

Пробуждение туриста с медведем в лесу заставило народ схватиться за сердце
Фото: www.unsplash.com
Путешественник оказался не из робких

Поездки на природу обычно приносят невероятный заряд энергии и уйму приятных впечатлений. Однако нельзя забывать, что дикая природа является местом обитания различных зверей, которые могут представлять серьезную опасность для человека. Видеоролик туриста, который повстречался с медведем во время вылазки в лес, заставил публику замереть от ужаса.

Судя по всему, медведь прохаживался по своим делам и случайно набрел на туристическую стоянку путешественника. Надо полагать, все произошло ранним утром, потому что медведь выступил своего рода шерстяным будильником.

Мужчина услышал, что кто-то шуршит недалеко от его палатки и решил выглянуть. Каким же было его удивление, когда он увидел огромного косолапого на расстоянии практически вытянутой руки. К счастью, настроение у медведя было меланхоличным, он спокойно пожевал что-то, поднятое с земли, и не стал проявлять агрессию.



Разумеется, все могло закончиться значительно ужаснее. Оказалось, что непродолжительные выезды на природу с палатками тоже способны стать своего рода экстремальным туризмом. По соседству с путешественниками могут бродить очень опасные животные.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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