Пробуждение туриста с медведем в лесу заставило народ схватиться за сердце

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Поездки на природу обычно приносят невероятный заряд энергии и уйму приятных впечатлений. Однако нельзя забывать, что дикая природа является местом обитания различных зверей, которые могут представлять серьезную опасность для человека. Видеоролик туриста, который повстречался с медведем во время вылазки в лес, заставил публику замереть от ужаса.
Судя по всему, медведь прохаживался по своим делам и случайно набрел на туристическую стоянку путешественника. Надо полагать, все произошло ранним утром, потому что медведь выступил своего рода шерстяным будильником.
Мужчина услышал, что кто-то шуршит недалеко от его палатки и решил выглянуть. Каким же было его удивление, когда он увидел огромного косолапого на расстоянии практически вытянутой руки. К счастью, настроение у медведя было меланхоличным, он спокойно пожевал что-то, поднятое с земли, и не стал проявлять агрессию.
Несколько лет назад актер пошел по кривой дорожке