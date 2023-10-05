Почти 1000 ребят приняли участие в игре "Наследники Победы" в Подмосковье

Почти 1000 ребят приняли участие в игре "Наследники Победы" в Подмосковье
оенно-патриотическая игра "Наследники победы" в Подольске. Фото: Константин Семенец

Событие посвящено памяти погибшего на СВО добровольца Дмитрия Зернова и приурочено к Дню памяти Подольских курсантов.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе выразила благодарность всем участникам игры. Она подчеркнула, что каждый участник заслуживает звания победителя и героя.

"От имени губернатора Московской области и себя лично хочу вас поздравить с участием в этой непростой, но очень интересной и важной игре. Вы на самом деле все являетесь победителями и героями. Отдельно хочется поприветствовать наших друзей, приехавших из Луганской народной республики, Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, мы очень рады встречать вас на подмосковной земле", – прокомментировала министр.

В ходе игры прошли различные конкурсы, включая стрельбу, соревнования по сборке-разборке оружия, ориентирование и другие испытания.

Отмечается, что участниками игры стали ребята от 12 до 17 лет, в каждой команде при этом было не менее трех девушек.

На мероприятии присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Николай Герасимов и семья погибшего воина Дмитрия Зернова.

Победу в игре одержала команда отряда "Варяг" из Подольска, второе место разделили команды из Электростали и Можайска, а на третьей позиции вместе расположились ребята и девушки из Подольска, Каширы и Домодедова.

Дмитрий Зернов отправился на СВО добровольцем, геройски погиб и был посмертно награжден орденом Мужества.

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