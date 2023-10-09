Разработчица из Москвы победила в соревновании по скоростному созданию цифровых игр

Лидер конкурса "Начни игру" получила 1 млн просмотров на VK Play

На Всероссийском фестивале разработчиков видеоигр "Игропром" подвели итоги соревнований по скоростной разработке игр проекта "Начни игру" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Главный приз получила москвичка, студентка 4 курса Университета Иннополис Анна Копейкина. В других номинациях также лидировали студенты из Москвы.

В соревнованиях участвовали 100 команд из 41 региона России, а также Белоруссии и Узбекистана. Всего за 72 часа они должны были создать проект на тему "Цифровой след", рассказала руководитель проекта "Начни игру" Марьям Карпова. В финал вышли шесть команд из Москвы, а также представители Московской, Ивановской, Владимирской, Ростовской, Тверской, Нижегородской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан и Белоруссии. Заключительная презентация прошла 7 октября на ВДНХ.

Команда RelisquGames, в которой Анна Копейкина является и капитаном, и единственным исполнителем, забрала номинацию "Лучшая игра" и главный приз – 1 млн просмотров на VK Play. Девушка предложила игру "СпасиДанные", где игрок должен собрать буквы на поле и составить из них пароль, чтобы усилить безопасность. Сейчас Анна планирует доработать свой проект и выйти с ним на широкую публику.

В номинации "Лучшее соответствие теме" победителем стала команда CoinFlippers с проектом "Угроза". Капитан – москвич Григорий Косов. В "Угрозе" игрок выступает сотрудником службы кибербезопасности, которому нужно устранять все причины утечек информации с компьютеров.

Третья номинация тоже осталась за москвичом Андреем Штановым. Проект "Digital Twin" команды 404 Games, в которой он выступает дизайнером-разработчиком, признан "Лучшей игрой шоукейса". Герой Digital Twin – профессиональный хакер, который должен проникнуть на территорию враждебной корпорации и вычислить, кто замешан в недавней информационной утечке. Используя своего цифрового двойника, игрок взламывает устройства, чтобы получить подсказки и сузить круг поиска.

"Проект "Начни игру" дает ключи для доступа к геймдеву. Формат геймджема для меня показался очень интересным, поскольку так молодые разработчики могут отточить свои навыки и в условиях ограниченного времени – всего за 72 часа, – мобилизоваться и показать самые лучшие качества. (…) Все команды-финалисты -это потенциальные лучшие разработчики России",

– отметил генеральный директор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр Александр Михеев.

Второй геймджем проекта "Начни игру" президентской платформы "Россия – страна возможностей" состоится в ноябре в Томске.

АНО "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. На ее платформе реализуется 26 проектов, в том числе конкурс управленцев "Лидеры России", Всероссийский конкурс "Начни игру", проект "Цифровой прорыв, Всероссийский студенческий конкурс "Твой Ход", Всероссийский конкурс "Большая перемена", проект "Мастера гостеприимства и др. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого.