Любимых наставников особенно хочется порадовать в их профессиональный праздник

Ежегодно 5 октября в России отмечают День учителя. По традиции родители и ученики не ограничиваются только словами благодарности в адрес педагогов, но и преподносят им подарки. Однако выбрать приятный и достойный презент – дело весьма непростое.

По данным опроса Института общественного мнения "Анкетолог", лишь 8% родителей не считают нужным делать подарки учителям в честь их профессионального праздника. Остальные готовы выделить для этого средства. Вот только 78% опрошенных указали, что затрудняются с выбором: сладости, чайно-кофейные наборы, косметика, шарфики, ручки, ежедневники – в родительских чатах накануне Дня учителя кипят нешуточные страсти.

Сами педагоги, отвечая на вопросы социологов, скромничают и говорят, что им было бы приятно просто услышать добрые слова в свой адрес и получить что-то, сделанное руками детей и, возможно, букет цветов. Меньше всего им нравится, когда дарят деньги, да и подарочные сертификаты радуют лишь четверть опрошенных, поскольку в таких презентах не чувствуется души.

В целом, безошибочным вариантом чаще всего является хороший шоколад и качественный алкогольный напиток. При этом выбор родителей обычно падает на проверенные временем отечественные бренды: наборы конфет от российских кондитерских фабрик "Бабаевский", "Рот Фронт", "Красный Октябрь" и коньяк "Коктебель" разной выдержки. В отличие от импортных аналогов, здесь можно не сомневаться в оригинальности продукции и ее высоком качестве.

Учителя признаются, что такое "импортозамещение" им весьма по вкусу, тем более что настоящий российский шоколад и благородный янтарный напиток от коньячного дома "Коктебель" прекрасно сочетаются друг с другом. Родители тоже довольны, поскольку могут собрать для любимого наставника достойный презент, уложившись в любой определенный бюджет. А цветы и теплые слова отлично дополнят этот подарок.