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По последним данным, в результате происшествия в московском метро пострадали пять человек. Им оказывается медицинская помощь, сообщил мэр Сергей Собянин.
"У машиниста травма средней тяжести, жизни не угрожает. У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает",
– указал Собянин в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что все пострадавшие госпитализированы, чтобы в больнице им провели дополнительное медицинское обследование и оказали необходимую помощь.
В среду, 11 октября, примерно в 10:30 на станции "Печатники" произошло столкновение поездов: состав, который перегоняли в депо, совершил "накат" на стоявший на станции поезд. В результате на салатовой ветке метро частично приостановлено движение. Для пассажиров запущены автобусы КМ. Специалисты сообщили, что ликвидация последствий происшествия займет несколько часов.
Все произошло в нескольких десятках км от линии фронта, если верить спикеру