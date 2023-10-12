Слон-художник поразил воображение публики – видео

Слон-художник поразил воображение публики – видео
Фото: www.unsplash.com
Животное продемонстрировало удивительные таланты

Популярность видеороликов с представителями животного мира с каждым днем становится все больше. Люди с огромным удовольствием просматривают расслабляющий контент, который в изобилии представлен в интернет-пространстве. Чаще всего можно встретить необычные зарисовки из жизни котов и собак, однако бывает и более "серьезный" контент.

Так, удивительные творческие способности слона заставили пользователей социальных сетей замереть от восторга. Слон оказался настоящим художником. Очаровательному животному дали холст и маркеры для рисования. Под завороженными взглядами публики слон нарисовал другого слоника.



Пользователи социальных сетей пришли в восторг от таланта зверя. Впрочем, нашлись и те, кто скептически отнесся к видеоролику. Многим сложно поверить, что слона можно научить рисовать. Некоторые считают, что ролик является качественной компьютерной графикой. Впрочем, в любом случае, необычный контент подарил людям позитивные эмоции и помог скрасить несколько минут их жизни.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Греф предсказал рост рубля: сколько будет стоить доллар

Заявление бизнесмена выглядит несколько обнадеживающе

Отправленное Украине американское оружие попало в руки ХАМАС

Сын Дональда Трампа подтвердил информацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей