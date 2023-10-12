Слон-художник поразил воображение публики – видео

Животное продемонстрировало удивительные таланты

Популярность видеороликов с представителями животного мира с каждым днем становится все больше. Люди с огромным удовольствием просматривают расслабляющий контент, который в изобилии представлен в интернет-пространстве. Чаще всего можно встретить необычные зарисовки из жизни котов и собак, однако бывает и более "серьезный" контент.



Так, удивительные творческие способности слона заставили пользователей социальных сетей замереть от восторга. Слон оказался настоящим художником. Очаровательному животному дали холст и маркеры для рисования. Под завороженными взглядами публики слон нарисовал другого слоника.

Пользователи социальных сетей пришли в восторг от таланта зверя. Впрочем, нашлись и те, кто скептически отнесся к видеоролику. Многим сложно поверить, что слона можно научить рисовать. Некоторые считают, что ролик является качественной компьютерной графикой. Впрочем, в любом случае, необычный контент подарил людям позитивные эмоции и помог скрасить несколько минут их жизни.