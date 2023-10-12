Слон-художник поразил воображение публики – видео

Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
900 новости
Популярность видеороликов с представителями животного мира с каждым днем становится все больше. Люди с огромным удовольствием просматривают расслабляющий контент, который в изобилии представлен в интернет-пространстве. Чаще всего можно встретить необычные зарисовки из жизни котов и собак, однако бывает и более "серьезный" контент.
Так, удивительные творческие способности слона заставили пользователей социальных сетей замереть от восторга. Слон оказался настоящим художником. Очаровательному животному дали холст и маркеры для рисования. Под завороженными взглядами публики слон нарисовал другого слоника.
Заявление бизнесмена выглядит несколько обнадеживающе