Какие места петербуржцы могут посетить вместе с животными

Во многих локациях рады пушистым товарищам

Домашние животные для большинства хозяев давно стали полноценными членами семьи. Городская инфраструктура не стоит на месте и старается двигаться в ногу со временем. Так, в Санкт-Петербурге есть много популярных зон отдыха, где людей рады видеть вместе с их четвероногими спутниками.

Как сообщает издание "Петроград", популярная среди жителей Северной столицы рекреационная зона "Севкабель-Порт" сняла все ограничения для питомцев. В любое кафе можно зайти с собакой, также с животными разрешено свободно прогуливаться по набережной и в других зонах.

А еще любителей животных приглашают в галерею "Свиное рыло". Как сообщил директор организации Николай Васильев, здесь пушистики могут насладиться искусством вместе со своими владельцами.

Источник: Телеканал "Санкт-Петербург" ✓ Надежный источник

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