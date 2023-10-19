Какие места петербуржцы могут посетить вместе с животными

Во многих локациях рады пушистым товарищам

Домашние животные для большинства хозяев давно стали полноценными членами семьи. Городская инфраструктура не стоит на месте и старается двигаться в ногу со временем. Так, в Санкт-Петербурге есть много популярных зон отдыха, где людей рады видеть вместе с их четвероногими спутниками.



Как сообщает издание "Петроград", популярная среди жителей Северной столицы рекреационная зона "Севкабель-Порт" сняла все ограничения для питомцев. В любое кафе можно зайти с собакой, также с животными разрешено свободно прогуливаться по набережной и в других зонах.



А еще любителей животных приглашают в галерею "Свиное рыло". Как сообщил директор организации Николай Васильев, здесь пушистики могут насладиться искусством вместе со своими владельцами.

