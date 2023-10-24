Румынскую журналистку подняли на смех после репортажа из Израиля

Румынскую журналистку подняли на смех после репортажа из Израиля
Фото: соцсети
Женщина изображала ужас, пока люди вокруг спокойно гуляли

Журналистка Кристина Чиляку румынского телеканала DIGI24 устроила прямой репортаж из Израиля. Она настолько сильно хотела сделать оживленную картинку, что даже сымитировала ракетную атаку на страну.

Девушка в бронежилете упала на землю вместе с оператором и стала рассказывать, что очень боится происходящего. Встать она не может, поскольку не знает, когда закончится обстрел.

На фоне происходящего были слышны спокойные звуки улицы и можно было заметить, как местные жители гуляют и идут куда-то по своим делам. На Чиляку они смотрели с удивлением и нескрываемым интересом.

В комментариях к видео в Сети пользователи подняли на смех румынку после репортажа из Израиля. Люди пишут, что это не журналистка, а актриса, у которой до сих пор не "Оскара". 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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