Румынскую журналистку подняли на смех после репортажа из Израиля

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Журналистка Кристина Чиляку румынского телеканала DIGI24 устроила прямой репортаж из Израиля. Она настолько сильно хотела сделать оживленную картинку, что даже сымитировала ракетную атаку на страну.
Девушка в бронежилете упала на землю вместе с оператором и стала рассказывать, что очень боится происходящего. Встать она не может, поскольку не знает, когда закончится обстрел.
На фоне происходящего были слышны спокойные звуки улицы и можно было заметить, как местные жители гуляют и идут куда-то по своим делам. На Чиляку они смотрели с удивлением и нескрываемым интересом.
В комментариях к видео в Сети пользователи подняли на смех румынку после репортажа из Израиля. Люди пишут, что это не журналистка, а актриса, у которой до сих пор не "Оскара".
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