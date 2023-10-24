Босс котов неожиданно вмешался в эпичную схватку – видео

Усатый явно пользуется невероятным авторитетом

Обычно очаровательные пушистые котики ассоциируются у человека с чем-то нежным и ласковым. Малыши бывают очень покладистыми, особенно, когда им что-то нужно. Котик, выпрашивающий вкусняшку – настоящий ангелочек. Однако все знают, что характеры у котов бывают весьма осколочными. Более того, они частенько устраивают эпичные битвы.



Одна из таких схваток произвела фурор в интернет-пространстве. Уличная битва котов проходила по всем правилам дворовой драки. Два кота схлестнулись и готовы были уничтожить друг друга. Остальные котики с любопытством наблюдали за происходящим.



Драка закончилась весьма необычно. В какой-то момент "босс котов" решил, что дело зашло слишком далеко, и вмешался в происходящее. Надо полагать, что накал страстей вызвал недовольство у главного кота района и он посчитал правильным завершить битву.



Появление усатого властителя выглядело весьма эпично. Крупный кот просто спрыгнул сверху в воюющую пушистую массу и одним движением прекратил драку. Удивительный и авторитетный шеф котов восхитил интернет-публику.