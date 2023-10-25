Отважный цыпленок забрался в пасть к огромному псу – видео

Отважный цыпленок забрался в пасть к огромному псу – видео
Фото: www.unsplash.com
Чем руководствовался малыш, остается загадкой

Животный мир дарит человеку огромное количество положительной энергии и позитивных эмоций. Звери очень часто ведут себя крайне забавно, заставляя человека улыбаться и удивляться. Настоящий фурор в социальных сетях произвел видеоролик с невероятно отважным маленьким цыпленком.

Судя по всему, малыш очень сдружился с крупной собакой. Такие разные, но очень сблизившиеся зверьки много времени проводили вместе. Как известно, малыши бывают очень любопытными, что наглядно продемонстрировал очаровательный цыпленок.

По неведомой причине, малыш решил проверить, что находится во рту у его старшего товарища. Цыпленок долго прыгал вокруг песика, который с интересом за ним наблюдал. В какой-то момент птенчик сиганул собаке прямо в пасть. Такое развитие событий весьма удивило пса, который с недоумением наблюдал за тем, как из его рта торчат цыплячьи лапки. Интернет-публику ролик очень рассмешил.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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